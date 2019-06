Traffico di animali dalla Slovacchia: scoperti 33 cuccioli

UDINE - Grazie all'operazione congiunta del Corpo Forestale Regionale (Cfr) con la sottosezione della Polizia stradale di Palmanova è stato fermato sulla A4 un trasporto di 33 cuccioli di cani e gatti provenienti dalla Slovacchia.

I due uomini alla guida, di nazionalità italiana, sono stati denunciati per trasporto di animali da compagnia al fine di trarne profitto, dopo averli introdotti nel territorio italiano senza le previste condizioni dalla Legge 201/2010. Lo rende noto la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.

L'importante operazione, la cui indagine è stata svolta in collaborazione con la Stazione forestale di Gorizia, rientra fra i principali filoni di indagine del Nucleo operativo per l'attività di vigilanza ambientale (Noava), struttura specializzata del Cfr per il quale il contrasto al traffico illecito di animali costituisce una delle priorità.