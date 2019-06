Officina fuori norma: maxi multa da 6 mila euro

FORNI DI SOPRA – La Polizia stradale di Amaro ha effettuato un controllo in un’officina di Comune di Forni di Sopra. E’ emersa una tenuta irregolare dei registri di carico e scarico dei rifiuti, sia di quelli classificati come non pericolosi, ma soprattutto di quelli classificati come pericolosi. Negli appositi registri, le trascrizioni risalivano addirittura a cinque anni prima.

Non solo. Gli agenti hanno scoperto carenze anche da punto di vista della sicurezza, visto che gli estintori non venivano sottoposti alla revisione semestrale obbligatoria da oltre 7 anni.

Per questo al titolare dell’officina sono state contestate sanzioni per un importo superiore ai 6 mila euro. E’ scattata anche una segnalazione all’autorità giudiziaria per le violazioni riscontrate nell’ambito della sicurezza sul posto di lavoro, con l’invito a sanare la situazione entro 15 giorni dalla contestazione.