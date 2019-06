Aree fumatori in spiaggia: l'idea di Legnolandia

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Sono state consegnate e installate su 8 chilòometri di spiaggia, a Bibione, 43 'Aree per fumatori' commissionate dal Comune di San Michele al Tagliamento. Si tratta di strutture costruite con il legno delle foreste certificate Pefc del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, che gode del marchio 'Filiera Solidale Pefc' perché proveniente dalle foreste schiantate dal ciclone Vaia dello scorso ottobre.

I manufatti si compongono di sedute, ombrelloni, recinzione e pedane accessibili e si caratterizzano per alcune peculiarità specifiche. Sono stati progettati e realizzati in ottica 'Economia Circolare' per la facilità nella manutenzione e per il prolungamento del ciclo di vita. Molta attenzione è stata data agli elementi usurabili che, grazie alla loro reversibilità, possono essere riutilizzati su entrambe le facce. Le attrezzature sono state progettate e fabbricate seguendo il concetto di 'Eco Design' per una facile separazione tra i materiali in ottica di riuso e di riciclo.

Quella di Bibione è un'iniziativa che fa bene, all’ambiente, all’uomo e alla natura. Si inserisce nel contesto delle spiagge italiane chiamate a proporre alla propria clientela attrezzature che sostituiscano la plastica con materiali che per loro natura diano diversi vantaggi: essere rinnovabili, capaci di stoccare la CO2, di basso consumo energetico, recuperabili e riciclabili a fine ciclo vitale.