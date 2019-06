Corsi estivi di lingua e cultura friulana per gli studenti

UDINE - Ampliare l’offerta formativa dell'Ateneo destinata agli studenti e allargare l'orizzonte delle conoscenze e delle competenze dei ragazzi a partire dalla lingua friulana e dalla cultura del Friuli. Sono gli obiettivi che si propone di conseguire il Centro Interdipartimentale per lo sviluppo della lingua e della cultura del Friuli (Cirf) dell'Università degli studi di Udine, con una nuova sessione estiva dei corsi gratuiti di lingua e cultura friulana per gli studenti universitari e per tutti i giovani interessati.

Sette le lezioni in programma

Ciascun percorso sarà articolato in sette lezioni, per un totale di venti ore. I primi sei incontri saranno di tre ore, mentre l’ultima lezione, in cui si terrà l’esame finale, sarà di due ore. Uno dei due corsi avrà inizio il 15 luglio e proseguirà ogni lunedì e mercoledì sino al 2 agosto dalle 15.30 alle 18.30 nell'Aula T1 di Palazzo Garzolini Di Toppo Wassermann (via Gemona 92, Udine); l’altro, invece, si terrà dal 2 al 23 settembre, alternandosi tra Palazzo Antonini Cernazai (via Petracco 8, Udine) e Palazzo Garzolini Di Toppo Wassermann, sempre con orario 15.30-18.30. Le tematiche trattate Nel programma del corso, accanto agli elementi di base di grafia e di grammatica e ad alcune nozioni di carattere storico e sulla produzione culturale, verranno presentati gli strumenti informatici disponibili come ausilio nella scrittura di testi in friulano e si parlerà anche delle manifestazioni e dei progetti rivolti ai giovani. L'iniziativa si fonda sulla consapevolezza del fatto che la conoscenza della lingua friulana e del Friuli può agevolare la capacità di conoscere e capire il mondo, con un'attitudine realmente interculturale e multidisciplinare. Per questa ragione, anche quest'anno lo slogan scelto per promuovere i corsi è 'No stâ fâ il barbezuan. Impare il furlan'.

Coinvolti Arlef e Radio Onde Furlane

L’attività è realizzata con la collaborazione dell'ARLeF (Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane), della Società Filologica Friulana e della cooperativa Informazione Friulana/Radio Onde Furlane. Accanto alle lezioni frontali, sono in programma anche incontri sul territorio, per esempio nelle sedi dell’ARLeF e della Filologica e negli studi di Radio Onde Furlane. Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione. I ragazzi delle superiori potranno ottenere il riconoscimento dei crediti formativi per l’attività extrascolastica. Per informazioni ed iscrizioni si può contattare il CIRF al numero 0432 - 556480 oppure inviare una mail a cirf@uniud.it o a sportel.furlan@uniud.it.