The Color Run torna in Friuli in versione 'tramonto'

LIGNANO SABBIADORO – Lignano Sabbiadoro si prepara, per il quarto anno consecutivo, a ospitare The Color Run #LoveTour. Sabato 27 luglio ritorna la 5 km non competitiva più colorata del pianeta organizzata, in Italia, da Rcs Sports & Events / Rcs Active Team. Il centro nevralgico di tutta la manifestazione sarà il Color Village situato esattamente a Lignano Pineta in piazza Marcello D’Olivo, un’area che ben si presta ad accogliere tutti i partecipanti. A partire dal pomeriggio (dalle 14), è in programma un ricco palinsesto di intrattenimento offerto dall’organizzazione e dai numerosi partner di The Color Run, sino alle 23 circa. A riscaldare l’atmosfera ci penserà Chiara Giorgianni, speaker di Radio Italia Radio Ufficiale dell’edizione 2019, con la musica che scandirà e accompagnerà questa speciale festa dell’estate.

Le partenze, come di consueto scaglionate, inizieranno dal lungomare Alberto Kechler alle 17. Non mancherà il suggestivo passaggio in spiaggia che permetterà ai color runner di percorrere circa la metà del percorso sulla sabbia, prima di arrivare al traguardo. Sette i punti divertimento previsti dagli organizzatori: 5 punti colore, 1 punto bolle e 1 punto schiuma, quest’ultimo posizionato poco prima dell’arrivo. Tagliato il traguardo, i partecipanti rientreranno nuovamente al Color Village dove le attività proseguiranno dal tramonto fino a tarda sera con gli attesissimi color blast, i lanci di colore dal palco verso il pubblico, per un’atmosfera ancora più suggestiva. Un appuntamento imperdibile per chi ha voglia di divertirsi correndo con una delle più note fun race al mondo, una vera running series che ha coinvolto oltre 50 Paesi e 200 città a partire dal 2011, anno dopo anno, coinvolgendo oltre 6 milioni di persone. Un tour tutto ispirato all’amore per una corsa che da sempre celebra il benessere e la voglia di stare insieme.

Lignano Sabbiadoro è l’unico appuntamento in riva al mare dell’edizione 2019. Le tappe successive saranno: Torino l'8 settembre e Milano il 14 settembre. In questa seconda tappa saranno attive anche una serie di partnership per la vendita a un prezzo promozionale delle iscrizioni. Tra queste, in particolare, la società Lignano Pineta esclusivamente negli stabilimenti balneari che vanno dal numero 1 al numero 7, il Camping Sabbiadoro, l’Hotel Adria, l’Agenzia Travelone e tanti altri operatori e associazioni sportive. Tra i partner locali si segnalano anche la Over Bug Line Rugby, la squadra giovanile di rugby di Codroipo. Mentre, nei due week end antecedenti alla tappa (13/14 e 20/21 luglio) sarà attivo un punto promo-vendita presso il Città Fiera di Udine.