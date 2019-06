Che tempo farà giovedì 27 giugno 2019? Ve lo dice l'Osmer Fvg

UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di giovedì 27 giugno, prevede cielo sereno al mattino, poco nuvoloso nel pomeriggio. Caldo molto afoso su pianura e costa. Le temperature massime in pianura potrebbero essere eccezionalmente alte per il periodo.

Sulla costa la brezza mitigherà un po' la calura di pomeriggio, ma di notte le temperature rimarranno superiori ai 25 gradi. Nelle valli temperature ben oltre i 30 gradi di giorno.

Dal tardo pomeriggio e nella notte verso venerdì non si esclude qualche temporale.