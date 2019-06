Mr.Charlie: una serata di festa in compagnia di Michelle Sander

LIGNANO SABBIADORO - Sabato 29 giugno il Mr.Charlie locale icona della riviera friulana e non solo compie 46 anni. Per l'occasione la festa in programma farà rivivere 46 anni di emozioni tutte in una notte, una serata perfetta da trascorrere assieme ai propri amici, perché la notte appartiene a chi ha ancora voglia di sognare, amare e ballare.

Michelle Sander

La madrina della serata sarà Michelle Sander, meglio conosciuta come Michelly, 'madre natura' di Ciao Darwin 8. La 21enne originaria del Brasile è alta 174 cm, mora e con un fisico da far girar la testa. Attualmente fa la modella per i brand più importanti del mondo. Resident dj del party saranno Tommy de Sica, Mistericky e Carlo Pontoni. Alla voce ci sarà Lady Helen. La radio partner dell'evento sarà Radio Piterpan.