Ditedi: al via la mappatura digitale delle imprese del Fvg

UDINE - L’obiettivo è approfondire la conoscenza dell’ecosistema digitale del Fvg e mappare le aziende che lo compongono, in modo da poter integrare le competenze presenti all’interno della piattaforma Ip4Fvg e individuare i migliori esempi già realizzati di trasformazione digitale. Il Distretto delle tecnologie digitali, cluster Ict del Fvg, ha avviato l’iniziativa con un questionario rivolto alle imprese del settore che fanno dell’innovazione e dell’industry 4.0.

L'iniziativa

Poche semplici domande che permetteranno di far emergere le migliori competenze digitali presenti in regione, da mettere poi a disposizione per colmare i gap tecnologici e aiutare la trasformazione digitale della manifattura regionale. Proprio per questo l’iniziativa avviata da Ditedi è realizzata nell’ambito di Ip4Fvg, piattaforma regionale che mette a sistema gli operatori territoriali (distretti, cluster, parchi tecnologici, istituti tecnici superiori, sistema confindustriale) e le competenze d’eccellenza attive nel settore digitale, nata con l’obiettivo di accelerare la digitalizzazione delle imprese, con particolare attenzione alle pmi.

Il questionario

Dal questionario (i cui dati saranno analizzati ed elaborati da Ditedi e da Area Science Park) sarà possibile comprendere in quali settori produttivi le imprese Ict regionali stanno sviluppando le proprie soluzioni e in che modo poter dare loro un supporto per la trasformazione digitale dei processi industriali manifatturieri o per un semplice aggiornamento tecnologico. Le imprese saranno ‘filtrate’ anche in base alla specializzazione dei nodi della piattaforma Ip4Fvg a cui sono maggiormente interessate, tra l’advanced manufactoring solutions (tecnologie avanzate per la gestione dei processi di produzione manifatturieri), il data optimisation & simulation (gestione dei dati), il data analytics & artificial intelligence (raccolta, modellazione, analisi e visualizzazione dei dati relativi a processi e prodotti), l’internet of things (dispositivi e sistemi intelligenti). Il questionario si trova all'indirizzo www.ip4fvg.it/mappatura .