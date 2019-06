Al via Bibione Beach Live 2019: sul palco Consoli, Rei ed Eva

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Al via Bibione Beach Live 2019, calendario di grandi eventi che avrà luogo nel centro balneare in provincia di Venezia, a cavallo fra giugno e luglio. E saranno ben tre le proposte che saliranno venerdì 28 giugno, sul palco allestito sulla spiaggia antistante a piazzale Zenith: Carmen Consoli, Marina Rei e Eva, tre grandi artiste per una strepitosa serata di musica, straordinariamente a ingresso libero. L’evento è organizzato da Zenit srl, in collaborazione con il Comune di San Michele al Tagliamento. Tutte le info su www.azalea.it .

Carmen Consoli, Marina Rei e Eva Pevarello saranno protagoniste a Bibione di un evento unico, tutto al femminile. Ad aprire la serata, alle20.30, sarà Eva Pevarello, talento indiscutibile messosi in luce a X Factor, accompagnata dalla sua band. Seguirà alle 21.15 l’esibizione diMarina Rei che, con l’eccezionale presenza di Paolo Benvegnù, rivisiterà in nuova chiave i brani del proprio repertorio. A seguire, la serata vedrà il suo culmine con l’esibizione di Carmen Consoli. Carmen nella sua splendida carriera ha stabilito una lunga serie di record: è stata la prima artista italiana a calcare il palco dello Stadio Olimpico di Roma, l’unica italiana a partecipare in Etiopia alle celebrazioni dell’anniversario della scomparsa di Bob Marley, si è esibita come headliner a Central Park e ha segnato 3 sold out di fila a New York. Dopo aver fondato una sua etichetta – la Narciso Record – si è ispirata a Verga e alla mitologia, ha portato nelle sue canzoni anche l’arabo e il francese, è stata la prima donna nella lunga storia del Club Tenco a vincere la Targa Tenco come Miglior Album dell’anno con 'Elettra' e la prima donna investita del ruolo di Maestro Concertatore per il 'Concertone della Notte della Taranta'. È stata inoltre nominata Goodwill Ambassador dell’Unicef e Ambasciatrice del 'Telefono Rosa' e ha vinto il premio Amnesty Italia per 'Mio zio'.

Completano il calendario di Bibione Beach Live i concerti di Goran Bregovic, con lo spettacolo 'Three Letters from Sarajevo', il prossimo 3 luglio a ingresso libero, e il concerto evento di J-Ax + Articolo 31, il prossimo 20 luglio (biglietti in vendita su Ticketone).