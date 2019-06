Pedone investito in via Buttrio: sul posto il 118

UDINE – Un pedone di 83 anni è stato investito, nella serata di giovedì 27 giugno, in via Buttrio, all’intersezione con via Laipacco. L’uomo è finito a terra ed è stato soccorso dal personale del 118, giunto sul posto con un’ambulanza.

L’incidente si è verificato alle 19. Alla guida dell’auto, una Ford Focus nera, un 42enne, che si è fermato a prestare soccorso. L’automobilista procedeva verso via Buttrio con direzione Pradamano quando, uscendo dalla rotatoria, ha urtato l’anziano che stava attraversando sulle strisce pedonali.

Per i rilievi del caso è intervenuta la Polizia locale di Udine.