Un ufficio produttivo e sereno, ecco il pacchetto Future Office

REANA DEL ROJALE - «Uno staff felice è anche più produttivo, oltre che stimolato a dare il massimo. La serenità del personale è un bene immateriale, ma preziosissimo e che spesso troppi dimenticano». Parola di Fabiano Benedetti, ceo di BeanTech, azienda informatica di Reana del Rojale che, proprio per ottimizzare la filiera produttiva ha ideato uno speciale pacchetto, appena presentato alla Lean Experience Factory a San Vito al Tagliamento nel contesto dell'evento 'Welcome Future! L'ufficio di domani, oggi'.

Una nuova offerta formativa

Si chiama Future Office ed è un'offerta formativa all'avanguardia basata sull'apprendimento esperienziale, con un obiettivo strategico ben definito: aumentare l'efficienza aziendale del 30%. Come è possibile? La soluzione BeanTech introduce metodi e tecnologie avanzate, in grado per esempio di favorire l'accesso e la condivisione delle informazioni in tutta l'organizzazione aziendale, in qualsiasi momento e luogo; il secondo pilastro verte sulla creazione di un'organizzazione data-centrica, capace di collezionare e rendere disponibili tutti i dati collegandoli ai processi di business relativi in modo semplice, sicuro e garantito. Inoltre, i processi interni e operativi vengono reingegnerizzati e continuamente aggiornati, grazie a metodologie agili e all'introduzione di tecnologie low code e self degisn & deploy, facilmente implementabili senza particolari competenze di programmazione; c'è poi una misurazione costante dei risultati e della soddisfazione delle persone attraverso un roadmap metodica e sostenibile. Infine, un altro vantaggio è dato dall'accesso per tutti i collaboratori (white e blue collar) alla 'cittadinanza digitale' attraverso la formazione e l'accesso semplificato alle applicazioni.

Rispondere alle nuove esigenze

«Grazie a Future Office - aggiunge il Ceo di BeanTech - possiamo andare incontro alle nuove esigenze legate a Smart Working e Digital Workplace. Pmi e grande imprese vogliono aumentare efficienza e flessibilità aziendale, incentivando con questa tipologia di lavoro una maggior produttività, motivazione e soddisfazione del personale, riducendo i costi degli spazi di lavoro e i tempi dedicati agli spostamenti». Tutti obiettivi che Future Office è in grado di agevolare: «Semplificare la vita in ufficio - conclude Benedetti - ha dei benefici tanto per il lavoratore, quanto per l'azienda. È nostro dovere farlo». Parola di un imprenditore con oltre cento dipendenti nello staff.