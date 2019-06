Fuga di gas in viale Palmanova: strada chiusa per due ore

UDINE - Una fuga di gas si è verificata nella serata di giovedì 27 giugno nel cantiere per la costruzione della nuova rotonda tra viale Palmanova e via del Partidor. L'allarme è scattato poco prima delle 23.

La strada, nel tratto compreso tra l'area di cantiere e via dei Tre Galli, è rimasta chiusa per oltre due ore per consentire la messa in sicurezza della zona e la riparazione del guasto da parte dei vigili del fuoco, del personale di AcegasApsAmga e della ditta che sta eseguendo i lavori.

Sono stati alcuni passanti, avvertendo un forte odore di gas, a lanciare l'allarme. I pompieri hanno subito individuato il guasto, all'altezza del punto vendita Tardivello.