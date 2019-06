Cane rinchiuso in auto sotto il sole: salvato dalla Polizia

UDINE – A segnalare la situazione critica alla Sala operativa della Questura sono stati alcuni passanti, che si sono accorti di un cane abbandonato in auto, agonizzante per il gran caldo. Giunti sul posto, verso le 12, gli agenti hanno capito subito la gravità della situazione, trovando all’interno di un Suv con targa britannica, un dogo argentino. I finestrini erano abbassati e all’interno della vettura non circolava aria.

Il vano bagagli era stato adibito a una cuccia improvvisata, con alcune coperte e cuscini, crocchette ma senza acqua. Il cane, una femmina di nome Linda di circa 32 kg di peso, all’arrivo dei poliziotti si trovava disteso, ansimante, a metà tra il vano anteriore e quello posteriore dell’abitacolo, con il capo piegato e in evidente stato di sofferenza. Per questo uno degli agenti, con un calcio, decideva di infrangere il vetro anteriore sinistro del veicolo, liberando l’animale.

Sollevato di peso, portato all’ombra, bagnato ed abbeverato, lentamente il cane incominciava a riprendersi, fino all’arrivo di un veterinario a cui veniva affidato per le cure del caso.

Poco dopo giungeva sul posto il proprietario dell’auto, un cittadino romeno residente in Inghilterra, che, è stato deferito all’Autorità giudiziaria per il reato di maltrattamento di animali previsto dall’art. 544-ter del Codice penale. Sottoposti a sequestro il veicolo e il cane, che è stato affidato al personale veterinario dell’azienda sanitaria.