Lavori pubblici: proseguono gli interventi ai cimiteri di San Vito e Paderno

UDINE - Nella giornata di giovedì 27 giugno il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Loris Michelini ha effettuato un sopralluogo al Cimitero di Paderno per verificare lo stato di avanzamento del cantiere relativo alla costruzione del nuovo loculo ossario. L’importo dei lavori, finanziati per 100 mila euro, ammonta a 72.410 euro al netto dell’iva. Il nuovo loculo ossario si sviluppa su 5 livelli ed è caratterizzato da una forma a L in aderenza al muro di cinta lungo il lato est; prevede 198 posti e l’ultimo livello, con elementi più larghi, consentirà l’inserimento di più urne.

Nella stessa giornata sono stati anche consegnati i lavori del secondo lotto del cimitero di Paderno e quelli di costruzione di ossari cinerari nel campo santo di San Vito. Per quanto riguarda il secondo lotto del cimitero di Paderno, i lavori, del costi di 71 mila euro, andranno a costruire un complesso analogo al primo, con 180 ossari su cinque livelli, anch’esso a forma di L e addossato al lato est. I lavori al Cimitero di San Vito invece costeranno circa 64 mila euro e avranno una durata di 180 giorni, durante i quali saranno costruiti 140 nuovi ossari, lungo il muro occidentale, identici a quelli già presenti in loco.

«Con gli interventi in corso nei cimiteri di Paderno e San Vito - sottolinea Michelini - intendiamo rispondere con finanziamenti importanti e con un significativo margine di anticipo a quelle che nel prossimo futuro saranno le nuove esigenze dei cittadini, determinante da un aumento delle cremazioni, come dimostra il trend registrato in questi anni, e delle esumazioni alle quali si dovrà procedere».