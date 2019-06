La fa cadere dalla bici per rubarle la borsetta: è caccia al ladro

UDINE - Rischia l'incriminazione per rapina il giovane che giovedì sera ha fatto cadere una donna in bicicletta per rubarle la borsetta. E' accaduto in via Pracchiuso attorno alle 19.

Da quanto riferito dalla Polizia, si cerca un ragazzo magro, che potrebbe essere stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza presenti nel borgo. Il giovane, anche lui in bicicletta, si è affiancato alla donna, spintonandola e rubandole la borsa contenuta nel cestino anteriore (con un'ottantina di euro al suo interno).

La signora è caduta a terra riportando qualche botta e qualche ferita, ma nulla di grave. Ora la Polizia è a caccia del ladro.