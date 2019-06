Ecco la campagna abbonamenti dell'Udinese: la società punta sul Dna dei friulani

UDINE - Con una settimana di anticipo sulla tradizione, il 2 luglio alle 10 apre la campagna abbonamenti dell’Udinese Calcio in vista della stagione 2019-2020, che prevede prezzi invariati rispetto allo scorso anno, più posti (ben 2.500) dedicati alle famiglie che acquistano l’abbonamento cumulativo a 16 partite, la conferma - dopo il successo dello scorso anno - delle agevolazioni per sportivi iscritti ad associazioni affiliate al Coni di qualsiasi disciplina e per gli studenti universitari, che avranno anche più posti a disposizione. La società, infatti, punta quest’anno a garantire ancora maggiore attenzione alle famiglie, agli studenti e a chi pratica sport, un pubblico che Udinese supporta con abbonamenti a 70 euro per 16 partite, per un totale di 5.500 posti in promozione. Torna anche il gadget del tifoso: in regalo agli abbonati, oltre a tanti vantaggi offerti dagli sponsor, una bandiera dell’Udinese.

La fase 1 apre il 2 luglio

Venerdì mattina il direttore generale dell’Udinese, Franco Collavino, ha presentato alla stampa la Campagna Abbonamenti della stagione 2019-2020: la Fase 1 apre il 2 luglio on line: fino al 7 luglio, gli abbonati alla scorsa stagione potranno esercitare la prelazione per il proprio posto solo online sul sito https://sport.ticketone.it/, confermando per via digitale il proprio abbonamento.

Gli abbonati che invece vorranno esercitare la prelazione utilizzando altri canali (oltre all’online, i punti vendita Listicket e Udinese Point alla Dacia Arena), avranno tempo dall’8 al 21 luglio: nello stesso periodo, sarà possibile sottoscrivere nuovi abbonamenti, ma solo nei posti non oggetto di prelazione da parte dei vecchi abbonati.

A seguire, dal 22 al 24 luglio, i vecchi abbonati potranno - solo nel punto vendita della Dacia Arena - abbonarsi scegliendo anche tra i posti lasciati liberi dagli altri abbonati.

Infine, dal 25 luglio la vendita sarà libera su tutti i canali fino al 10 agosto, ultimo giorno della Campagna.

Uno stadio family friendly

La Dacia Arena si conferma ancora di più family friendly: quest’anno sono stati aumentati fino a 2.500 (erano 1700 la scorsa stagione, poi aumentati a 2000) i posti dedicati alle famiglie che usufruiscono dell’abbonamento family a 16 match. «Con questa iniziativa - ha commentato il Direttore Generale Franco Collavino - vogliamo sottolineare ancora una volta il nostro impegno nei confronti delle famiglie, e rispondere alla domanda dei nostri tifosi, che hanno dimostrato come questo tipo di abbonamento sia molto ricercato, tale da andare esaurito molto rapidamente. Aumentare i posti per le famiglie significa mettersi in sintonia con le richieste del nostro pubblico, e dare la possibilità ai genitori di portare i propri figli in uno stadio come il nostro: sicuro, bello e a misura di famiglia».

L'abbonamento family è acquistabile solamente nel punto vendita alla Dacia Arena, previa prenotazione: gli interessati, devono compilare il modulo on line (con la possibilità di inserire da un minimo di tre ad un massimo di 5 nominativi di persone legate da parentela fino al terzo grado). Il tifoso riceverà via e-mail la conferma della prenotazione, insieme all’indicazione del giorno e dell’orario in cui dovrà presentarsi per la sottoscrizione dell’abbonamento. È importante sapere che l’abbonamento Family, visto il numero chiuso e l’alta richiesta, non prevede prelazione. Sottoscrivendo un abbonamento family si acquisisce il diritto ad assistere in tribuna laterale a tutte le partite del Campionato Serie A 2019/2020 (ad esclusione delle gare con Juventus, Milan, Inter). Per i 3 big match esclusi, ai possessori dell’abbonamento famaly sarà garantita una tariffa scontata.

Agevolazioni anche per gli universitari

Dopo le famiglie, Udinese dedica grande attenzione agli sportivi e gli universitari: «Proseguiamo - ha commentato ancora Collavino - nel nostro obiettivo di portare alla Dacia Arena tifosi legati a doppio filo con il mondo dello sport e studenti: il nostro pubblico si qualifica come un pubblico affezionato, corretto, amante del fair play, e noi siamo orgogliosi di tutto questo. Visto il successo di queste iniziative ottenuto lo scorso anno, abbiamo ulteriormente aumentato i posti a disposizione».

L’abbonamento Universitari (70 euro per 16 partite) vede mille posti a disposizione, quello per gli sportivi duemila posti divisi in mille nella Tribuna Distinti e mille in Curva Sud.

«La nostra campagna abbonamenti – ha commentato il direttore generale Franco Collavino - quest’anno vuole mettere in evidenza il nostro Dna, la passione comune che sempre e profondamente ci lega. Abbiamo voluto iniziare prima del solito con una fase online, per facilitare i nostri abbonati. Prezzi stabili, più posti in promozione da subito. Chi si abbona riceverà una bandiera dell’Udinese: il tifo è una espressione bella, immediata ed evidente della propria passione sportiva, e per noi - nei momenti facili e in quelli difficili - una bandiera significa esattamente questo, che il nostro pubblico c’è, che noi ci siamo, e siamo qui per una nuova sfida».