Adulti e bambini 'tra le stelle' con la Risonanza Magnetica Nucleare

UDINE - Abio Udine Odv, Associazione Bambino In Ospedale, trasforma la risonanza magnetica nucleare in un’astronave dove adulti e bambini si sottopongono all’esame in un ambiente del tutto inaspettato. Da oggi all’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine Santa Maria della Misericordia sarà possibile 'andare in orbita' attraverso una semplice risonanza magnetica nucleare.

Abio ha infatti trasformato in astronave l’apparecchio della risonanza grazie al rivestimento con particolari pellicole, dando la possibilità ai bambini di trasformare l’esperienza, che a volte può essere traumatica, in una bella avventura tra le stelle. Tutto questo è possibile tramite un percorso di simulazione dell’esame della risonanza magnetica presso la Clinica di Pediatria dove, con un racconto fiabesco ed un supporto sonoro, i volontari abituano i bambini all’esame radiologico con lo scopo di evitare o comunque limitare la sedazione.

La mission di Abio è quella di alleviare le sofferenze dei bambini attraverso l’umanizzazione dell’ospedale, rendendo meno traumatica la permanenza presso la struttura e per questo, prendendo spunto da un’idea di Abio Montebelluna, ha pensato di realizzare un simulatore di risonanza magnetica per la struttura cittadina. La realizzazione è stata possibile grazie alla sensibilità e alla collaborazione dei direttori dei reparti di Pediatria e Neuroradiologia, del personale del reparto di RMN e di tanti 'amici di Abio': Synergica e F.lli Budai per l’ideazione e la costruzione del simulatore, Impronta per le pellicole di rivestimento delle macchine e dei locali, Andrea Dalla Costa e Vanessa Padovani per i disegni e la favola. Ma è grazie a tutti i piccoli e grandi donatori che negli anni hanno creduto in Abio devolvendo le loro donazioni che, accumulate nel tempo, hanno dato possibilità di realizzare questo progetto.