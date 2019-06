Udine: tutto pronto per la finalissima under 21

UDINE - In uno stadio Friuli quasi tutto esaurito, con quasi 25 mila biglietti venduti, arriva la sfida Germania-Spagna; in palio il titolo europeo Under 21. La Germania vorrebbe ripetere il successo di due anni fa (il secondo per questo torneo), la Spagna cerca il riscatto dopo la sconfitta proprio contro i tedeschi, quando persero 1-0. Le nazionali U21 di Germania e Spagna, che scenderanno in campo alle 20.45, si sono sfidate 7 volte, con 4 vittorie degli iberici, 2 dei tedeschi, un pareggio. Stavolta a misurarsi saranno la 'Rojita' di De La Fuente e i ragazzi di Stephan Kuntz. Per i tedeschi ci saranno un migliaio di sostenitori; un centinaio i tifosi spagnoli.

NIENTE ALCOLICI - Vendita vietata di superalcolici e vino e per tutte le bevande di oltre 5 gradi per tutto il giorno nelle piazze Libertà, Venerio e Primo maggio. E divieto di lattine e bottiglie, anche in plastica, come riporta il Messaggero Veneto. In piazza Libertà e piazza Venerio maxi schermo; in piazza Primo maggio dopo la partita fuochi d' artificio.