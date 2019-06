Vidoni nominato commissario di FdI a Udine 

UDINE - Luca Vidoni, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale a Udine, è il neo commissario del partito per il capoluogo friulano. La nomina è arrivata qualche giorno fa dal coordinatore provinciale Gianni Candotto dopo aver sentito anche l’onorevole Walter Rizzetto, coordinatore regionale di Fdi.

«Questa nuova nomina - dichiara Vidoni - mi rende orgoglioso ed è per me un onore essere il nuovo responsabile di Fratelli d’Italia per la città di Udine. Cercherò di svolgere questo nuovo incarico con il massimo impegno, certo anche del supporto della classe dirigente del partito, degli iscritti e di tutti i militanti.

«Ringrazio ancora una volta per la fiducia accordatami il coordinatore provinciale Gianni Candotto, il coordinatore regionale Walter Rizzetto, il già consigliere provinciale Marzio Giau per il continuo supporto ed Ugo Falcone per il lavoro svolto sinora». Queste le parole di Vidoni.