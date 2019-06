Ruba un furgone e forza un posta di blocco della Polizia: arrestato

UDINE - L'hanno intercettato alla guida di un furgone rubato. A finire nei guai è stato un udinese di 24 anni, fermato a Pasian di Prato dagli agenti della squadra Volante. Il giovane, sapendo di avere qualcosa da nascondere, non è fermato all'alt e ha proseguito come se nulla fosse la sua marcia.

Gli agenti però si sono messi al suo inseguimento, bloccandolo in via Riccardo Di Giusto. Il 24enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per ricettazione.

Il fatto è avvenuto nelle prime ore di domenica 30 giugno. Il furgone era stato rubato a Venezia, ma il controllo antifurto a bordo del mezzo aveva consentito in breve trempo di rintracciare i suoi spostamenti.