UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di lunedì primo luglio, prevede cielo sereno o poco nuvoloso per qualche velatura in quota.

Caldo un po' più afoso in pianura di pomeriggio mentre sulla costa la brezza mitigherà la calura, specie a Trieste.

Sulle zone più occidentali di Alpi e Prealpi Carniche non è escluso qualche isolato rovescio o temporale pomeridiano.