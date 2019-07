Laghi di Fusine: introdotto il ticket per le auto

TARVISIO - Da oggi, lunedì 1 luglio, per poter raggiungere i laghi di Fusine in auto bisognerà pagare. L'amministrazione comunale guidata da Rebzo Zanette, infatti, ha deciso di introdurre un ticket di accesso per la stagione estiva, fino al 31 agosto. Motocicli e ciclomotori pagheranno 2 euro, le autovetture 3 euro, i caravan, gli autocaravan e le roulotte: 15 euro, gli autobus e simili 30 euro. Il provvedimento sarà valido dalle 8 alle 18 di ogni giorno.

Un provvedimento, quello del Comune, per limitare gli accessi e la sosta selvaggia in uno dei luoghi più suggestivi del Tarvisiano, troppo spesso affollato da mezzi di ogni tipo, lasciati poi posteggiati un po' ovunque. L'accesso continuerà a essere gratuito per i mezzi elettrici e per le biciclette.

A monte i posti a disposizione sono 400: raggiunto questo limite tutti dovranno fermarsi a valle e raggiungere i laghi a piedi o in bicicletta.