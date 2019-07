Europei Under 21 di calcio: denunciati 15 tifosi dalla Polizia

UDINE – Nel corso degli incontri ospitati a Udine per la fase finale degli Europei Under 21 di calcio, gli agenti della Questura di Udine hanno denunciato 15 tifosi, tutti con un’età compresa tra i 27 e i 42 anni. Nei loro confronti sono state avviate le procedure per il Daspo.

Nello specifico, durante l’incontro tra Austria e Germania di domenica 23 giugno, 7 tifosi austriaci sono stati denunciati per scavalcamento delle barriere di separazione tra i settori dell’impianto, 1 tifoso austriaco per violenza nei confronti di uno steward, che aveva spintonato tentando di entrare allo stadio non avendone i requisiti.

Durante la finale del 30 giugno, sono stati invece denunciati per scavalcamento di barriere 3 tifosi tedeschi e una tifosa italiana, mentre 2 tifosi tedeschi si sono resi responsabili di violenza, anche in questo caso consistente in spinte, nei confronti degli stewards in servizio. Sempre domenica una pattuglia della Polizia di Stato ha identificato due giovani italiani che si aggiravano con fare sospetto tra le autovetture parcheggiate nei pressi dell’impianto durante la partita: uno dei due, 26enne, è stato denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.