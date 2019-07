UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di martedì 2 luglio, prevede, in montagna cielo variabile, su pianura e costa in genere poco nuvoloso. S

aranno probabili locali rovesci e temporali, specie sulla zona montana, possibili comunque su tutte le zone. Il caldo sarà più afoso rispetto ai giorni precedenti.

Venti a regime di brezza; in serata possibile Bora moderata sulla costa e sulle zone orientali.