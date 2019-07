Va a fuoco un macchinario alla Camilot recycling

LATISANA - Diverse squadre dei vigili del fuoco, dal tardo pomeriggio di lunedì primo luglio, sono impegnate nelle operazioni di spegnimento di un incendio divampato nelle strutture della ditta Camilot recycling di Ronchis di Latisana.

Sul posto sono intervenuti i pompieri di Cervignano del Friuli, Codroipo e Latisana, che hanno lavorato per ore per avere la meglio sulle fiamme e soprattutto per bonificare l'area. Il fuoco ha interessato il macchinario utilizzato per il trattamento dei rifiuti plastici.

Restano da chiarire le cause del rogo. Sul posto anche i carabinieri.