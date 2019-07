Principio di incendio in un appartamento di via Tolmezzo: sul posto i Vigili del fuoco

LIGNANO SABBIADORO - Un principio di incendio si è verificato, verso le 21 di lunedì primo luglio, in un'appartamento di via Tolmezzo 19, a Lignano Sabbiadoro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Lignano e di Latisana.

All'interno dell'abitazione al primo piano è andata a fuoco l'unità interna dell'impianto di climatizzazione. Non si sono sviluppate le fiamme ma solo una notevole quantità di fumo dovuta alla combustione della plastica.

L'appartamento era vuoto, in quanto gli affittuari erano assenti. Per questo i Vigili del fuoco, per poter accedere all'interno dei locali, hanno dovuto forzare una delle finestra della terrazza. Non si sono registrati danni strutturali.