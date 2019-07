Malika Ayane in concerto al Palmanova Outlet Village

AIELLO DEL FRIULI - Sarà l’unica data regionale del suo tour estivo. Un vero e proprio evento. Dopo Mogol, Irama, Enrico Ruggeri e Dolcenera, eventi sold out, il Palmanova Outlet Village ospiterà Malika Ayane, una delle artiste italiane più amate dal pubblico di tutte le età.

La SummerFest del Palmanova Outlet Village, dunque, entra nel vivo. Sabato 20 luglio, a partire dalle 21, appuntamento con la grande musica di una delle cantautrici italiane più amate, che si esibirà in un concerto gratuito. Reduce dal grande successo del 'Domino Tour', l’originale live ambientato tra teatri e club italiani, che ha visto l’artista esibirsi in oltre trenta concerti, Malika Ayane è attualmente impegnata con il suo nuovo tour estivo: 'Domino en plein air'. La cantautrice proporrà brani tratti da 'Domino', il suo ultimo disco d’inediti. Non mancheranno i tre singoli 'Stracciabudella', 'Sogni tra i capelli' e 'Quanto dura un’ora' e le canzoni più celebri e apprezzate della discografia dell’artista, come per esempio 'E se poi', 'Ricomincio da qui', 'Adesso e qui' e 'Come foglie'.

Per l’occasione, tutti i negozi del Village resteranno aperti fino alle 23.30 per una serata di shopping e musica sotto le stelle. Prossimo appuntamento con i grandi eventi del Palmanova Outlet Village, il 27 luglio, nella piazzetta centrale, dove la speaker radiofonica Loredana Forleo intervisterà il cantautore Pacifico nell’ambito del nuovo format targato Village 'Musica e Parole'. Oltre ai grandi concerti, in programma per i mesi estivi, nel mese di agosto, invece, ci sarà l’ormai storico appuntamento con l’attesissima Village Night.