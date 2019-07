Taglia la strada a un motociclista e scappa: è caccia al pirata della strada

POVOLETTO - E' caccia al pirata della strada che lunedì primo luglio verso le 14.30 ha tagliato la strada a un motociclista facendolo cadere a terra. Come se nulla fosse l'automobilista ha proseguito la sua corsa facendo perdere le tracce.

A finire sull'asfalto è stato un giovane centauro, che ora si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Udine. L'auto che lo precedeva ha improvvisamente cambiato direzione all'interno della rotonda, costringendolo a frenare bruscamente. Una manovra che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo a due ruote. L'automobilista è fuggito però potrebbe anche non essersi accorto dell'accaduto, visto che non c'è stato un contatto con la moto. Sarà la Polizia stradale ad appurarlo.

In sella alla motocicletta Yamaha c'erano due persone, padre e figlio. Proprio quest'ultimo ha avuto la peggio, portato al Santa Maria della Misericordia in elicottero. Il fatto è avvenuto nella rotonda che conduce a Povoletto, in piazzale Alice Dreossi.