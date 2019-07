Max Gazzè apre la rassegna 'Udine Vola 2019'

UDINE - Sarà il grande Max Gazzè, cantautore fra i più amati dal pubblico, ad aprire ufficialmente il calendario di «Udine Vola 2019», contenitore musicale che animerà l’estate del Castello di Udine con una serie di concerti e spettacoli che vedranno protagonisti alcuni dei più importanti artisti della scena nazionale. L’appuntamento con Max Gazzè è dunque per giovedì 4 luglio, ore 21.30. I biglietti per lo spettacolo sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alle biglietterie del concerto giovedì a partire dalle 18.30. Porte aperte al pubblico dalle 19.30 in attesa dell’inizio dello spettacolo, previsto per le 21.30. Tutte le info su www.azalea.it .

Un artista Max Gazzè che si distingue non solo per la bravura sul palco, ma anche e soprattutto per le sue doti umane e per la sensibilità che da sempre dimostra verso tematiche di grande importanza sociale. Proprio per questo l’artista ha risposto all’appello di Andos-Comitato di Udine e incontrerà, in occasione del concerto, la delegazione udinese dell’associazione che sostiene le donne operate al seno. «Siamo molto felici che un grande artista come Max Gazzè abbia deciso di supportare la nostra causa - commenta la presidente di Andos-Comitato di Udine, Mariangela Fantin - far conoscere e informare le persone sulla neoplasia mammaria è fondamentale per aumentare l'attenzione verso la prevenzione, riducendo così i rischi per la salute. Il concerto di Gazzè, che ha dimostrato una grande sensibilità abbracciando la missione di Andos Udine, ci permetterà di raggiungere molte persone e dare risonanza al nostro messaggio».

Da oltre 30 anni, infatti, l'Associazione Donne Operate al Seno di Udine, è a fianco di chi è stato colpito da neoplasia mammaria, per dargli supporto e speranza. Un percorso che si sviluppa in diverse attività: dal sostegno psicologico, al dono della parrucca, ai consigli nutrizionali, alla consulenza chirurgica e al tatuaggio dell'areola mammaria, dall’organizzazione di eventi di informazione e sensibilizzazione, all’aiuto economico fino alla creazione di una borsa di studio di ricerca ad hoc presso l'Ospedale di Udine e all'apertura, nella sua sede, di un ambulatorio gratuito per le visite senologiche, per le donne che non rientrano nello screening regionale.

Il 2019 sarà è un anno 'On the road' per Max Gazzè. L'artista, con un annuncio sui social, ha anticipato ai fan il suo programma per i prossimi mesi: tornare al suo primo amore, la musica live, e girare l'Italia in concerto. Così, dopo il tour per i 20 anni dell’album pluripremiato 'La Favola di Adamo ed Eva' e il successo di 'Alchemaya', Gazzè ritorna sul palco porterà un grande concerto con il suo intero repertorio, dagli inizi alle ultime hit. Insieme a lui, in questo nuovo viaggio, i suoi musicisti di sempre: Giorgio Baldi (Chitarre), Cristiano Micalizzi(Batteria), Clemente Ferrari (Tastiere) e Max Dedo (fiati) e una particolarissima sezione fiati. Bassista d’eccezione, straordinario musicista, compositore di opere «sintoniche» e colonne sonore, attore sporadico: Max Gazzè è un artista capace di spostarsi in ambiti diversissimi sempre con successo.

Completano il programma di 'Udine Vola 2019' il nuovo spettacolo teatrale di Luca Argentero (6 luglio), i concerti di Marlene Kuntz (19 luglio), Achille Lauro, Madman e Priestess (sullo stesso palco il 25 luglio) e Canto Libero (31 luglio), e il ritorno in regione del comico romano Enrico Brignano (3 agosto) che chiuderà il programma. La rassegna 'Udine Vola 2019' è organizzata da Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Udine e PromoTurismo Fvg e inclusa nel calendario eventi di UdinEstate.