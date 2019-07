Che tempo farà mercoledì 3 luglio 2019? Ve lo dice l'Osmer Fvg

UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di mercoledì 3 luglio, prevede, al mattino probabile cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le zone, poi in giornata sulla zona montana cielo variabile, su pianura e costa in genere poco nuvoloso.

Saranno probabili locali rovesci e temporali, specie nel pomeriggio sulla zona montana, in serata anche sul resto della regione.

Soffierà Bora moderata sulla costa e sulle zone orientali, probabilmente alternata a fasi di brezza nelle ore centrali della giornata, specie a ovest.