UDINE - Rapina in un locale di via Superiore, a Udine. Un uomo, minacciando la titolare del bar Quinte Mura con una siringa, si è fatto consegnare 40 euro prima di darsi alla fuga in sella alla sua bicicletta.

Ora è caccia al rapinatore, che è stato descritto come un uomo magro, con il viso scavato, sulla quarantina. Il fatto è accaduto martedì pomeriggio.

A occuparsi del caso sono gli agenti della Mobile e della Squadra Volanti della polizia, intervenute sul posto subito dopo il fatto.