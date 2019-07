Concerto del Risveglio per l'avvio dei saldi in città

UDINE - Nella giornata di sabato 6 luglio 2019, in occasione dell’inizio dei saldi, la città di Udine sarà animata da moltissimi eventi organizzati o promossi dal Comune. Si parte alle ore 7.30 in piazza San Giacomo con l’ormai tradizionale Concerto del Risveglio, quest’anno eseguito dal talento udinese Sebastian Di Bin, considerato a livello internazionale uno dei maggiori pianisti della sua generazione.

Debutta ufficialmente a undici anni con l'orchestra Slovenicum di Lubjana in un concerto nella sala del Parlamento del Castello di Udine. Nutrito e considerevole il suo palmares di premi ottenuti, culminati nel 2003 con la Medaglia del Presidente della Repubblica italiana e la Targa d'Argento del Senato. La sua attività concertistica prosegue con esibizioni in prestigiosi teatri in tutta Italia, tra cui il Teatro Malibran, il Teatro La Fenice di Venezia, il Teatro Comunale e l’Oratorio di San Filippo Neri di Bologna, e all'estero, in Olanda, Svizzera, Francia, Slovenia, Belgio, Germania, Austria, Spagna, Usa, Sudafrica.

Si prosegue alle ore 11nei Musei del Castello con gli Itinerari d’arte musicale, organizzati da Syntagma, dall’Associazione Gli Amici della Mozartina e dai Civici Musei. Ogni appuntamento prevede la visita a uno dei musei della città, diretta e gestita da un esperto musicologo e con la partecipazione di uno o due musicisti, i quali eseguiranno composizioni attinenti al periodo storico o all’epoca indicata. Evento a pagamento (per informazioni: syntagmaudine@gmail.com cell. 3393205479, prenotazione obbligatoria 0432 1272591). Alle ore 19, in piazza Matteotti, sarà la volta delle Bande in centro, evento organizzato da Anbima Udine, con il Corpo Bandistico 'S. Cecilia' di Pradamano; alle 20 sarà la volta della Banda Musicale di Reana del Rojale.

Alle ore 21.30, in piazzale del Castello l’attore Luca Argentero presenterà 'È questa la vita che sognavo da bambino': storie di grandi personaggi dalle vite straordinarie, che hanno inciso profondamente nella società, nella storia e nella loro disciplina. Evento a pagamento a cura di: Zenit srl. Per informazioni e biglietti: www.azalea.it - www.ticketone.it - info@azalea.it.