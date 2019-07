Forti temporali in arrivo, c'è l'allerta della Protezione Civile

UDINE – Stato di allerta della Protezione Civile Fvg per i forti temporali in arrivo sulla regione. L’avviso di criticità idrogeologica è valido dalle 15 di sabato 6 luglio e fino alle 6 di lunedì 8 luglio su tutto il territorio regionale. Per questo tutta la rete di Pc è allertata e pronta a intervenire.

La situazione attuale

Sabato inizieranno ad affluire masse d'aria progressivamente più umide e calde da sud negli strati medio bassi. Domenica, l'arrivo d'aria più fresca in quota, provocherà un ulteriore incremento dell'instabilità.

Le previsioni

Sabato, sulla zona montana, nel pomeriggio saranno probabili locali rovesci o temporali che poi dalla sera potrebbero interessare anche la pianura e forse la costa. Possibile anche qualche temporale forte. Per domenica 7 luglio si prevede nuvolosità variabile con probabili rovesci e temporali anche nelle ore centrali, localmente anche forti, specie sulla zona orientale.