Deltaplanista polacco precipita sul Chiampon: in azione il Cnsas

GEMONA DEL FRIULI - La stazione di Gemona del soccorso Alpino e speleologico è intervenuta assieme alla Guardia di Finanza di Tolmezzo per soccorrere un deltaplanista polacco precipitato sul monte Chiampon, nelle Prealpi Giulie.

L'uomo, S. W. Del 1971, era partito da Tolmino e poi si era trovato in difficoltà segnalando via radio una avaria tecnica. Ha dovuto quindi azionare il paracadute di emergenza per tentare di salvarsi. Fortuna ha voluto che atterrasse, in un contesto davvero impervio e pericoloso per un atterraggio a quota 1.500 metri circa, nell'unico punto relativamente orizzontale, una sorta di ripiano di circa dieci metri. Sul posto è stato chiamato l'elicottero della centrale operativa di Udine con a bordo medico e infermiere.

Il tecnico di elisoccorso è stato calato sul ripiano orizzontale con una verricellata di circa sessanta metri a cui è seguito poco dopo il medico. Il ferito è stato sistemato nel sacco a depressione e poi è stato necessario far scendere anche l'infermiere per sistemarlo a bordo. L'uomo sta bene ma è stato portato a Udine per controlli: ha una sospetta frattura del rachide e contusioni toraciche.