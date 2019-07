Bimba di 8 anni si trova faccia a faccia con un ladro in casa

LIGNANO SABBIADORO - Si è ritrovata faccia a faccia con un ladro mentre giocava in casa. E' la disavventura capitata a una bimba di 8 anni, che quando ha visto lo sconosciuto è andata subito a chiamare il papà. Il genitore stava riposando in camera e non si era accorto di nulla. Il ladro, però, all'arrivo del papà, si era già dileguato.

E' probabile che possa essere entrato nell'appartamento occupato per le vacanze da una famiglia udinese approfittando di una porta o di una finestra lasciata aperta. Una volta trovatosi di fronte la bimba l'ha salutata con un 'ciao' per farla stare tranquilla e poi se n'è andato.

Il ladro sarebbe fuggito, insieme a una complice, a bordo di una smart e il genitore è riuscito a prendere il numero di targa. Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine.