'Street Food Time' per la prima volta a Lignano Sabbiadoro

LIGNANO SABBIADORO – L'evento più saporito e goloso del mondo fa tappa per la prima volta a Lignano Sabbiadoro. Stilosi food truck giungeranno dall’11 al 14 luglio da ogni regione d'Italia per far gustare al pubblico centinaia di proposte culinarie, il tutto accompagnato da decine di birre artigianali, pregiati vini, freschissimi cocktail, una splendida selezione musicale, animazione e tanto altro ancora. L’evento, organizzato dalla Blunel con il patrocinio del Comune di Lignano Sabbiadoro, è alla sua prima edizione e si terrà sul lungomare Trieste, all’altezza di parco San Giovanni Bosco fino alla Terrazza sul Mare.

I truck che rappresenteranno tutte le regioni italiane, con ben 130 offerte culinarie differenti, daranno vita a tre giornate di assoluto piacere e divertimento. I fuochi si accenderanno alle ore 18.30 e resteranno accesi fino a notte fonda. L’ingresso all’area dell’evento è assolutamente gratuito.

Tra le tipicità proposte ci saranno dal Piemonte l’hamburger di scottona, dalla Toscana hamburger di chianina e punta di petto di chianina, dal Lazio la saccoccia romana, dalle Marche cartoccio di pesce fritto, olive all’ascolana classiche, al tartufo e vegetariane, e fritto misto marchigiano, dall’Abruzzo «arrosticini» artigianali di fegato e di pecora, dalla Puglia panino col polpo, bombette di Cisternino e panino con salsiccia pugliese, dall’Emilia Romagna piadine farcite con salumi emiliani e mostarde di produzione artigianale di frutta e verdura, culatello di Zibello, mortadella di Bologna IGP, crudo di Parma e cipolle caramellate, dalla Campania 'Panuozzo' cotto a legna farcito con mozzarella di bufala, verdure alla griglia, salame di bufalo campano, prosciutto di Pietraroja. E tanto altro ancora. Non mancherà un assaggio di cucina dal mondo con carni argentine cotte a croce e «churros» sudamericani.

Ad accompagnare le pietanze ben cinquanta tipologie diverse di birre artigianali prodotte da birrifici locali. 'Street Food Time' è un festival interessante, stuzzicante, appetitoso, succulento, in cui il «savoir faire» italiano si innesca nella cultura del prodotto, della terra, della storia. 'Street Food Time', che toccherà il prossimo fine settimana la splendida spiaggia dorata di Lignano, è un festival itinerante di carattere nazionale che quest’anno giunge alla sua quinta edizione e sono stati tantissimi i successi incassati dall’evento in questi cinque anni. Grazie alla corposa affluenza di pubblico la manifestazione si attesta come un appuntamento da non perdere, ricco di sapore, divertimento, intrattenimento e cultura.