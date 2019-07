LATISANA - I carabinieri della stazione di Rivignano hanno deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza alcolica un 34enne risultato positivo al test alcolimetrico. La vettura di proprietà è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

Stessa sorte toccata a un 42enne fermato per un controllo dai militari della stazione di Latisana, denunciato a piede libero. La patente di guida è stata ritirata.