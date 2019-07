Borseggiatore scoperto alla fermata del bus: se la cava con una denuncia

UDINE - A notarlo sono stati due controllori della Saf, che hanno subito chiamato la Polizia. E così un borseggiatore straniero è finito nei guai dopo aver tentato di derubare un ottantaseienne in attesa del bus in via del Gelso. Nei suoi confronti è scattata una denuncia a piede libero per furto con destrezza.

Nonostante la rapidità di intervento, il borseggiatore è riuscito a far sparire il portafogli dell'anziano, mettendo le mani sui soldi che conteneva. Dopo le operazioni di identificazione, il ladro è già tornato in libertà.