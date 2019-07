TARCENTO - I carabinieri della stazione di Tarcento sono intervenuti dopo una chiamata di aiuto arrivata al 112 in un’abitazione privata dove un uomo, in forte stato di ebbrezza alcolica, esplodeva alcuni colpi con la sua pistola ‘scacciacani’.

I militari sono intervenuti pur in assenza di uno specifico reato, provvedendo a calmare il soggetto e ritirandogli l’arma. Trattandosi di una persona che aveva esagerato con l’alcol, avrebbe potuto diventare pericoloso per sé e per gli altri.