Grave infortunio sul lavoro: 57enne perde una mano

BUJA - Un uomo di 57 anni è rimasto gravemente ferito in un'azienda di Buja, la Carpenteria Briante. L'uomo, per cause in corso di accertamento, ha subito l'amputazione della manio destra. L'infortunio è avvenuto nella tarda mattinata di mercoledì 10 luglio.

Da quanto è stato possibile sapere, l'uomo, che sarebbe il titolare dell'azienda, stava effettuando degli interventi di manutenzione su una macchina troncatrice, quando si è verificato l'incidente. Sul posto sono intervenuti 118, carabinieri e ispettori dell'Azienda sanitaria.

Il ferito è stato elitrasportato all'ospedale di Pordenone, specializzato nei traumi agli arti.