Gira nudo per via Natisone: intervengono i carabinieri

UDINE – Vede un uomo senza vestiti nel suo giardino. Si tratta di uno straniero che chiede di potersi lavare. Il proprietario chiama i carabinieri e nel frattempo l’uomo si allontana. Così arrivano altre segnalazioni al 112, che riferiscono di una persona nuda in cammino lungo via Natisone.

I vestiti, infatti, il cittadino straniero, li ha lasciati nel giardino. In via Natisone l’uomo viene rintracciato da un’auto dei carabinieri, che dopo aver recuperato i vestiti, provvedono ad accompagnarlo al Pronto soccorso per gli accertamenti del caso.