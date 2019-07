Ruba un telefonino a un coetaneo: denunciato 19enne

UDINE - I carabinieri della stazione di Udine Est hanno deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di appropriazione indebita un 19enne del posto il quale, ricevuto in prestito da un coetaneo un telefono cellulare, ometteva di restituirlo nonostante le ripetute richieste.

La perquisizione domiciliare effettuata su disposizione dell’Autorità giudiziaria permetteva di rinvenire lo smartphone nell’abitazione del ragazzo. Il telefonino veniva posto sotto sequestro mentre il giovane veniva denunciato per appropriazione indebita.