Operazione anti droga in Carnia: sequestrati 2 kg di marjiuana

TOLMEZZO - I carabinieri della Compagnia di Tolmezzo con l'ausilio dei colleghi delle compagnie di Udine, Tarvisio, Cividale e del nucleo cinofili di Torreglia hanno eseguito 13 decreti di perquisizione oper la ricerca di droga nell'ambito di un'attività investigativa coordinata dalla Procura di Udine che ha riguardato più comuni della Val Tagliamento.

Arrestato un residente di Forgaria

Tutto nasce da un'attività investigativa della stazione di Ampezzo che lo scorso 21 giugno ha condotto all'arresto di un uomo residente a Forgaria ma originario di Ampezzo, trovato in possesso di circa 10 grammi di eroina e di 17 grammi di marijuana suddivisi in dosi e destinati allo spaccio. Poco dopo, il 6 luglio, i carabinieri di Tolmezzo hanno fatto scattare le manette nei confronti di altri due italiani, residenti in Carnia, che all'uscita del casello di Carnia hanno speronato l'auto dei carabinieri tentando la fuga. Una volta bloccati, nell'auto è stata trovata cocaina e anfetamina.

Trovati 2k di marijuana

Giovedì 11 luglio è scattata l'operazione vera e propria, che ha visto impegnati 40 carabinieri supportati da due unità cinofile, che hanno eseguito le 13 perquisizioni, utili per trovare quasi 2 kg di marijuana. Tre le persone denunciate, due donne e un uomo, con l'accusa di detenzione e produzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, e altre due persone deferite per il reato di favoreggiamento personale. Infine, 9 persone sono state segnalate alla Prefettura in quanto assuntori di droga.