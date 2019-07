Mittelfest, il direttore artistico cita Carola Rackete. Fedriga diserta l'inaugurazione

CIVIDALE DEL FRIULI - Il direttore artistico di un festival di musica e arti visive mette in relazione Antigone e Carola Rackete e il governatore Fvg Massimiliano Fedriga diserta la manifestazione, sostenendo che «non si deve fare politica con i fondi pubblici».

La vicenda ha avuto origine venerdì mattina quando in un articolo sul Mittelfest, di Cividale, pubblicato dal Messaggero Veneto, Haris Pasovic (il direttore artistico della manifestazione) fa il paragone tra l'eroina tragica con la capitana della Sea Watch. All' inaugurazione è stata spiegata la ragione dell'assenza del governatore.

«Se questi personaggi - tuona il presidente dalle pagine del Messaggero Veneto - pensano di utilizzare in questo modo i soldi frutto del sudore e della fatica dei friulani si sbagliano di grosso. Per quanto mi riguarda questo signore (Pasovic ndr) può, e anzi dovrebbe, tranquillamente lasciare il suo posto tanto non mancherà a nessuno». Il contributo triennale che la Regione dà a Mittelfest è di poco superiore ai 700 mila euro.