La calda voce di Giorgia protagonista Villa Manin Estate

CODROIPO - Dopo l’emozionante e empatico concerto del pianista francese Yann Tiersen, entra nel vivo il calendario dei grandi concerti nella Piazza Tonda di Villa Manin, patrimonio storico culturale di Codroipo. Lunedì 15 luglio sarà la meravigliosa Giorgia, voce fra le più amate dal pubblico italiano, a riempire di colori e note la Villa, con l’unico live in Friuli Venezia Giulia del 'Pop Heart Summer Nights', tranche di concerti estiva del fortunato tour che l’ha vista protagonista a primavera nei palazzetti delle principali città italiane. I biglietti per lo spettacolo sono ancora in vendita nei punti autorizzati Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria del concerto, sita in piazza dei Dogi e operativa dalle 18. Le porte al pubblico apriranno alle 19.30, in attesa del live che inizierà alle 21.30.

L’evento è inserito nella rassegna Villa Manin Estate, organizzata da Zenit srl, che si è aggiudicata la gara indetta dall'Erpac per l'organizzazione di concerti, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismo Fvg e Città di Codroipo. Prossimi eventi del calendario i concerti della star mondiale e leader dei Radiohead Thom Yorke (17 luglio) e del duo di jazzisti Stefano Bollani e Hamilton de Holanda (18 luglio). Biglietti in vendita, info su www.azalea.it .

A sette anni dall’ultimo concerto in Friuli Venezia Giulia, tenuto al Palasport Carnera di Udine a marzo 2012, la meravigliosa Giorgia torna live in Regione scegliendo Villa Manin per il suo 'Pop Heart Summer Nights'. Il suo ultimo album 'Pop Heart', certificato disco di platino, raccoglie grandi successi nazionali e internazionali, selezionati e reinterpretati da Giorgia e riarrangiati da Michele Canova. Il disco contiene featuring con Tiziano Ferro sul brano 'Il conforto' e con Ainé sulle note di 'Stay', oltre ai camei di Eros Ramazzotti ('Una storia importante') ed Elisa ('Gli ostacoli del cuore'). 'Le tasche piene di sassi' è il primo singolo estratto dal disco e una tra le canzoni più intense della carriera di Lorenzo 'Jovanotti' Cherubini. Lo show collega il passato al futuro, l'acustica pop a quella dance. Il passato è delineato da momenti in cui lo spettatore ha la possibilità di godere a pieno della musica emozionandosi e immergendosi nelle note senza distrazioni, il futuro si delinea con la potenza delle immagini e degli enormi schermi che creeranno più stages dentro lo stesso. Un palco essenziale, sofisticato, lineare ed elegante che lascerà la voglia di riaccendere la musica. Giorgia Todrani, semplicemente Giorgia, romana classe 1971, ha alle spalle oltre vent’anni di carriera artistica nella quale ha ottenuto 25 dischi di platino consegnando alla storia una serie di brani senza tempo, che hanno conquistato il cuore di milioni di persone.