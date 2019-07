UDINE - L'Osmer Fvg, per la gironata di lunedì 15 luglio, prevede cielo in genere variabile.

Sulla costa soffierà Bora moderata, sui monti in giornata possibile sia qualche debole pioggia locale che qualche rovescio temporalesco sulle Prealpi e in Carnia; più bassa la probabilità in pianura.