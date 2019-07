Auto contro moto nella rotonda del parco del Cormor: ferito un 43enne

UDINE – Incidente stradale, nella serata di domenica 14 luglio, nei pressi del parco del Cormor. A scontrarsi, poco dopo le 18, sono stati un’auto e una Bmw. Ad avere la peggio è stato il 43enne in sella alla due ruote, residente a Montereale Valcellina, che è stato portato in ospedale dal personale del 118 per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Il centauro procedeva dallo stadio verso il parco del Cormor quando, dalla rampa di uscita della tangenziale, è sopraggiunta una Opel condotta da un 57enne di San Daniele del Friuli che si è immesso nella rotonda senza accorgersi dell’arrivo della motocicletta.

Per la ricostruzione della dinamica del sinistro sono al lavoro gli agenti della Polizia locale di Udine.