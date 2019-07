Il corpo senza vita di un uomo ripescato nel Natisone

PULFERO - Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato nel Natisone, all'altezza della frazione di Loch, il comune di Pulfero. La macabra scoperta è avvenuta attorno alle 16.30 di lunedì 15 luglio.

Potrebbe trattarsi di un pescatore sloveno di mezz'età. A dare l'allarme è stato un escursionista che ha notato il corpo in acqua.

Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri. Per ora pare essere escluso il coinvolgimento di terze persone. A uccidere il pescatore potrebbe essere stato un malore, a causa del quale l'uomo sarebbe caduto in acqua.