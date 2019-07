Sabato 20 luglio secondo casting per trovare il volto 2020 di Città Fiera

UDINE - Sabato 20 luglio seconda tappa nelle gallerie dello shopping alla ricerca del volto di Città Fiera per il 2020. Il casting si svolgerà dalle 16 alle 20 nello spazio mostra al 1° piano in collaborazione con Miss Alpe Adria International. Diventare Testimonial è un’opportunità per tutte le ragazze, esperienza che le porta a vivere l’emozione di un set fotografico e di una passerella di moda.

Le ragazze potranno farsi fotografare ed entrare nella rosa delle finaliste che il 28 settembre prossimo sfileranno a Città Fiera. Colei che salirà sul gradino più alto avrà la possibilità di ricevere un week end al mare offerto dal Gruppo Bi-Holiday, oltre che un contratto di un anno come Testimonial del Centro Commerciale Città Fiera, diventando il volto delle campagne pubblicitarie e del Magazine. Novità 2019 la possibilità per tutte le ragazze di promuoversi sul proprio profilo Instagram e ricevere la fascia di Miss Social Città Fiera 2020.