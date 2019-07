Si fingono veterinari e rubano un cucciolo di pitbull a un senzatetto

UDINE - Due uomini e una donna sono stati denunciati dalla Polizia ferroviaria di Udine per aver sottratto a un senzatetto un cucciolo di pitbull. L'uomo aveva trovato un rifugio per la notte in stazione. I tre soggetti, fingendosi veterinari e animalisti, sono riusciti a portare via l'animale, fuggendo poi a bordo di una autovettura. Sono in corso le indagini per riuscire a rintracciare il cucciolo.

La Polizia ferroviaria ha anche denunciato l’autore di due episodi di danneggiamento aggravato: l'uomo qualche giorno fa ha incendiato la corona d’alloro posta su una lapide commemorativa nella stazione ferroviaria

Nell'ambito dei controlli, la forza pubblica ha sanzionato un uomo in quanto sorpreso a vendere diversi biglietti ferroviari a prezzo maggiorato, dallo stesso precedentemente acquistati.